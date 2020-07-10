На сбой в работе некоторых приложений на устройствах по всему миру указывают данные интернет-ресурса Downdetector. В Viber также подтвердили проблему с мессенджером на части гаджетов, сообщает «Минск-Новости».

В число переставших нормально функционировать вошли такие приложения, как Apple Music, Facebook, Instagram, iTunes, Spotify, TikTok, Tinder, Twitter, Viber. Что касается последнего, то у многих пользователей отсутствовало соединение, у некоторых приложение вообще мгновенно закрывалось после попытки его запустить, другие не могли авторизоваться или просто отправить сообщение.

В Viber подтвердили проблему с приложением на мобильной операционной системе iOS (iPhone), призвали не удалять и не переустанавливать Viber, так как это не поможет, и пообещали вскоре наладить работу мессенджера.