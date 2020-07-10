Евросоюз — крупнейший потребитель российских углеводородов существующей с 1970-х годов модели — намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Цель ЕС — в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», — сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток — 2».

«Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», — пояснила она, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду» .

Европейские страны, по словам Симсон, намерены отказаться не только от нефти, но и от метана (природного газа), на замену которому должны прийти «декарбонизированные газы», прежде всего водород.

Еврокомиссия в среду одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая — массовое производство чистого водорода в энергетических целях.

Российский ущерб

Для России политика ЕС означает слом существующей с 1970-х годов модели экономики, в которой углеводороды вывозятся на Запад, а на вырученную валюту покупается все то, что страна не в состоянии произвести самостоятельно.

По итогам прошлого года из 419 млрд долларов экспортных доходов России 60% обеспечили три товара: сырая нефть (121,4 млрд долларов), нефтепродукты (66,9 млрд долларов) и природный газ (19 млрд долларов). Половина этих поступлений пришла из Европы, где доля российской нефти в потреблении достигает 30%, а газа — 40%.

Белорусский ущерб

Однако вслед за Россией от европейской энергетической диеты может пострадать и Беларусь. Страна экспортирует значительную долю производимых нефтепродуктов в Евросоюз. По данным Белстата в 2010-19 году объем поставок составил 93,2 млн т нефтепродуктов на сумму 54,1 млрд долларов. Но в долгосрочной перспективе можно ожидать снижение спроса на нефтепродукты в ЕС. Также Беларусь получает доходы от транзита

нефти и газа из России в страны Запада, от которых, в случае реализации озвученных планов, также придется отказаться.

Стоит отметить, что помимо прямых убытков, Беларусь может понести серьезные косвенные убытки из-за снижения покупательской способности субъектов хозяйствования в РФ.