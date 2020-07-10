Отвязка уплаты госпошлины за допуск к участию в дорожном движении от процедуры гостехосмотра, неоднократно анонсированная ранее, произойдет уже в ближайшее время, сообщила пресс-служба Совмина со ссылкой на заместителя премьер-министра Владимира Кухарева.

Эту информацию Кухарев озвучил во время встречи с представителями трудовых коллективов Лидского района. «Жители Лидского района также интересовались перспективами принятия решения об отвязке прохождения техосмотра от уплаты дорожного сбора. Получили ответ: нормативные документы уже готовы, решение будет принято в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, УП «Белтехосмотр», на которое в 2014 году был возложен сбор госпошлины, высказало заинтересованность в разделении этих процедур. «В 2014 году была введена государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Сбор госпошлины возложили на Белтехосмотр. С этого момента была серьезно подорвана работа системы гостехосмотра», — в интервью Interfax.by подчеркивал руководитель предприятия Юрий Ленчевский.

Он отмечал, что в последние годы из-за этого наблюдается значительное снижение количества проходящих техосмотр: «Это напрямую связано с тем, что периодически делаются громкие заявления, что пошлина будет отвязана от прохождения гостехосмотра. Мы отслеживали – каждый раз, когда звучало, что этот вопрос в ближайшее время будет решен, происходили очень серьезные спады».