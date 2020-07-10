Чемпиона по бодибилдингу задержали прямо в спортзале — якобы из-за оскорблений в соцсетях

К чемпиону по бодибилдингу Шоте Лобжанидзе, которого задерживали 19 июня у цирка во время «Цепи солидарности», вновь проявили интерес правоохранительные органы, пишет TUT.BY.

По словам его друзей, сотрудники одного из силовых ведомств в штатском пришли в фитнес-центр, где Шота тренировался, надели на него наручники и, как выяснилось позже, увезли домой. Там, по информации супруги Лобжанидзе, будет проходить осмотр квартиры. Причина — якобы из-за оскорблений в соцсетях.

Все произошло в районе 12 часов дня, рассказывает Артем, друг Шоты Лобжанидзе. В зал на минской улице Богдановича пришли сотрудники правоохранительных органов в штатском, надели на него наручники прямо во время тренировки и увезли на светлом микроавтобусе.

По словам одной из клиенток фитнес-центра, в котором все произошло, сотрудников в штатском было минимум пятеро. Она не слышала, как они представлялись или объясняли причину своего интереса к тренеру.

— Я не видела момент, когда к нему в первый раз подошли молодые люди, которые пришли в зал явно не заниматься: на них были джинсы, олимпийки, маски. Один из молодых людей был с открытым лицом. Я не слышала, чтобы они представлялись или объясняли причину своего визита. Они просто сказали: «Пройдемте».

Когда тренер достал телефон, чтобы позвонить, молодой человек, который был без маски и балаклавы, сказал: «Ребята, работаем». Тренера начали заламывать, несмотря на то, что он не сопротивлялся.

После этого, рассказывает девушка, Шота Лобджанидзе попросил коллег позвонить жене, чтобы та не волновалась.

— Его вывели в коридор, минут 15 стояли там с ним. Затем завели обратно в зал, взяли вещи и ушли вместе с ним, ничего не объясняя и говоря людям в зале всем убрать телефоны, удалить видео и фотографии.

Артем, друг Шота Лобджанидзе, рассказывает, что после событий 19 июня они каждый день на связи. Сегодня также списывались. Шота рассказал, что до задержания ему позвонила девушка с неизвестного номера — проконсультироваться насчет тренировок. Спустя 15−20 минут в фитнес-центр пришли около пяти сотрудников правоохранительных органов.

— Он успел написать, что за ним пришли. Кто и почему, он уже не ответил. Насколько мне известно, на него надели наручники, посадили в раздевалку, о чем-то разговаривали. Ребята из зала рассказывали, что Шота выглядел напуганным, хотя вообще-то это не про него. После его повезли на квартиру.

Жене сказали, что будут проводить осмотр жилья — якобы из-за того, что 6 июня он оскорбил кого-то в соцсетях. Насколько я знаю со слов жены Шота, осмотр в квартире уже завершился. Никакой техники не забрали.

Сейчас его увезли на Революционную, 3 (там находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. — Прим. TUT.BY). Во время осмотра было озвучено, что подозревают по статье 189 Уголовного кодекса (Оскорбление).

Напомним, что вечером 19 июня на проспекте Независимости в Минске задержали чемпиона по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе, который прогуливался с другом в момент, когда ОМОН начал разгонять участников «Цепи солидарности» и случайных прохожих.

В протоколе задержания при этом было указано, что Лобжанидзе задержали на проспекте Дзержинского (в Грушевке), за то, что он выкрикивал лозунги «Сыходзь!», «Свабоду палітвязням» и сопротивлялся задержанию.

— Меня просто взяли под руку со словами «слишком медленно идете», — говорит сам Шота. — Я ничего не нарушал.