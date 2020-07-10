Бывшей помощнице Виктора Бабарико в ОАО «Белгазпромбанк» Елене Карагачевой, которая сейчас находится в СИЗО КГБ, предъявили обвинение.

Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов. Она отрицает свою вину. Об этом рассказал ее адвокат Владимир Созончук. Защитник не смог рассказать другие подробности, так как у него подписка о неразглашении.

Елена была задержана вечером 1 июля 2020 года, предположительно, у магазина в Каменной Горке в Минске. По словам ее мужа, она больше 20 лет проработала в Белгазпромбанке, последние 2 года была помощником Виктора Бабарико.

В июне Карагачеву вызывали на допрос в ДФР Госконтроля, ее там продержали несколько часов, взяли подписку о неразглашении, затем больше не вызывали, рассказывал ранее ее супруг.