В случае направления на карантин прибывших туристов не все страны оказались готовы предоставить условия для содержания их животных.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» временно перестала принимать для перевозки на чартерных рейсах домашних животных, об этом сообщается на сайте авиаперевозчика, передает Sputnik.

Данные меры объясняются эпидемиологической ситуацией в мире. По правилам ряда государств, в случае выявления коронавирусной инфекции у прибывшего из другой страны туриста он может быть направлен в медучреждение или на карантин. При этом возникают проблемы с содержанием привезенных с собой домашних животных.

«Учитывая это, а также невозможность предоставить специальные условия для содержания животных при направлении владельца на карантин или лечение, ряд государств ввел запрет на ввоз животных», — пояснили в пресс-службе.

В связи с данными обстоятельствам авиакомпания с 8 июля 2020 года на время пандемии коронавируса прекратила принимать для перевозки на чартерных рейсах.