Федеральные власти Соединенных Штатов возобновляют смертные казни. С 2003 года казни преступников, осужденных на федеральном уровне, в стране не проводились.

Как сообщает в своих новостях информационное агентство Associated Press, казни должны начаться с понедельника, 13 июля. В течение 15 лет в США действовал неофициальный мораторий на смертные казни на федеральном уровне. Связано это было с несогласованными правилами по применению смертельных инъекций. Тем не менее, смертные казни осуществлялись в отношении преступников, осужденных на уровне властей отдельных штатов.

В понедельник должны казнить трех федеральных преступников в штате Индиана, все они осуждены за убийства детей.