В Бельгии с помощью трехмерного принтера создан первый в мире двухэтажный дом, сообщает Euronews.

Стены из бетона для дома площадью 90 кв.м. слой за слоем возводила автоматическая система. Весь процесс занял 15 дней. Представители строительной отрасли уже заинтересовались проектом.

«По оценкам специалистов, в результате такого строительства в атмосферу попадет на 50% меньше углекислого газа, к тому же экономия времени колоссальная — строительство шло огромными темпами», — сказал архитектор Пит Вейлеманс.

Напечатанный дом расположен в коммуне Вестерло провинции Антверпен. Он стал темой дипломной работы студентов университета прикладных наук Томаса Мора.

Первый одноэтажный дом, созданный с помощью трехмерного принтера, был построен два года назад во Франции, но тогда напечатанную 3D-конструкцию из полиуретана заполнили бетоном.