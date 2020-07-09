В Беларуси зарегистрировано около 500 беременных и рожениц с COVID-19, заявила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда, передает БЕЛТА.

«Процент инфицированных COVID-19 беременных в Беларуси минимален. Если брать от всех инфицированных, то это порядка 500 выявленных женщин, беременных и родивших. Это небольшое число. И у нас не было тяжелых пациенток и случаев, которые бы привели к критическим ситуациям. Примерно 20-30% пациенток зарегистрировано с коронавирусной пневмонией. У нас действует система, которая предоставляет помощь беременным женщинам в зависимости от тяжести состояния», — рассказала Людмила Кеда.