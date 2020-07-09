Обратиться за назначением денежных средств нужно не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» 2015–2019 годов открыт 81 881 депозитный счет на 818,81 млн долларов. Размер назначаемой в прошлой пятилетке суммы составлял 10 тыс. долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе 2020–2024 годов уже открыто 3 662 депозитных счета на 82,395 млн рублей. Сейчас многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок появился с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года, назначат 22,5 тыс. рублей (чуть менее 10 тыс. долларов).

В Министерстве труда и социальной защиты еще раз напомнили: обратиться за назначением семейного капитала можно не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей. В противном случае средства, предоставленные государством, будут потеряны.

Для сравнения, в России существует похожая система социальной поддержки. Там право на материнский капитал имеют все семьи с детьми. Для тех, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2020 года, материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 616 617 российских рублей (чуть больше 8 тыс. долларов). Эти денежные средства выделяются на 3 конкретные цели: улучшение жилищных условий, образование или формирование накопительной части трудовой пенсии матери, являющейся владелицей сертификата.

В Беларуси семейный капитал также можно получить заблаговременно.

– На 1 июля 2020 года на досрочное распоряжение средствами подано 17 905 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий –16 828 (94%), на получение образования – 583 (3%), на получение медицинских услуг – 494 заявления (3%). Принято 16 151 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, – отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области –3 674, следом идут Минская – 2 642, Гомельская – 2 551, Минск – 2 179, Гродненская –1 948, Витебская – 1 605. Замыкает список Могилевская область – 1 552.