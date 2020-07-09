Из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, исключены 12 государств, в том числе Тунис, Тайланд, Малайзия и Кипр.

Министерство здравоохранения пересмотрело список стран, по возвращении из которых граждане должны 14 дней провести в самоизоляции. С оглядкой на последнюю актуальную информацию из списка исключены еще 12 государств, сообщает Sputnik.

С 8 июля не нужно будет находиться на карантине по возвращению из Алжира, Княжества Андорра, Вьетнама, Республики Кипр, Кубы, Ливанской Республики, Республики Маврикий, Малайзии, Новой Зеландии, Республики Сан-Марино, Королевства

«Лица, прибывшие из этих стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве также отметили, что лица, прибывшие из этих стран накануне и находящиеся сейчас в карантине, также могут больше не соблюдать режим самоизоляции.

Беларусь не вводила ограничений на пересечение своих границ в связи с пандемией COVID-19. Однако еще 25 марта Совмин принял постановление №171, согласно которому лица, прибывшие из стран с зарегистрированными случаями COVID-19, должны находиться в самоизоляции 14 календарных дней.

Первоначально в списке стран, по возвращению из которых необходимо соблюдать домашний карантин, было 169 государств. Затем поэтапно — с учетом меняющейся ситуации — список начали по немного сокращать. В частности, в середине июня из списка были исключены 37 государств (преимущественно европейских), которые улучшили свою эпидемиологическую ситуацию. Из соседей Беларуси ограничения пока сохраняются для приезжающих из России и Украины.