Среднегодовая температура во всем мире будет как минимум на один градус Цельсия выше уровня второй половины XIX века в каждый из ближайших пяти лет. Кроме того, через год повышение может составить 1,5 градуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

Эксперты отметили, что последнее пятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений. Как отмечают специалисты, их главная задача — не допустить потепления более чем на два градуса по сравнению с доиндустриальным периодом к концу текущего века. Задача максимум для организации — не дать ему превысить 1,5 градуса.

Как уточнил генсек ВМО Петтери Таалас, снижение выброса углекислого газа из-за пандемии коронавируса нельзя приравнять к долгосрочным скоординированным мерам для нормализации климата. «В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.

Таалас также подчеркнул, что несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на мировую экономику, правительствам стран все же стоит включить в программы восстановления меры по борьбе с изменением климата.

Ранее сообщалось, что ученые Университета в Бостоне в США и Университета Британской Колумбии в Канаде выяснили, что от смертоносной жары может погибать больше людей, чем считалось до этого. Примечательно, что большая часть смертей произошла из-за умеренно жаркой погоды, а не экстремально высокой температуры воздуха.