Потенциальный кандидат в президенты 9 июля вечером отвечал на вопросы в прямом эфире по интернет-каналам.

Он сообщил, что за подписи в его поддержку, которые не засчитаны, предстоит бороться в суде. Напомним, что количества признанных действительными территориальными избирательными комиссиями подписей, собранных его инициативной группой, не хватает для регистрации его кандидатом в президенты.

Политик верит, что возможности изменить страну есть. Он будет рассматривать различные варианты политической блокировки в зависимости от того, кто из претендентов в итоге будет зарегистрирован Центризбиркомом. «Очень надеюсь, что Днем независимости Республики Беларусь станет 9 августа», — заявил Валерий Цепкало.

На вопрос, допускает ли он расследование деятельности Лукашенко на посту главы государства, претендент в кандидаты в президенты ответил, что главное – обеспечить демократический транзит власти. По его словам, Лукашенко останется первым президентом, избранным народом. Надо перевернуть страницу истории и двигаться вперед. Он сказал, что если мы будем преследовать каждого из последующих руководителей Беларуси, то никогда не построим цивилизованной страны.

В отношении захвата государством «Белгазпромбанка» и почему мы не видим реальных действий России Цепкало заметил, что, может быть, Россия и реагирует, но мы об этом не знаем. Наверняка у России есть много возможностей выразить свою позицию.

Он предложил посмотреть на случившееся с другого ракурса. Политик считает, что в случае продолжения такой политики по захвату чужой собственности, если Лукашенко останется у власти, – это все сильно скажется на инвестиционном климате.

Несколько перефразировав известное высказывание Уинстона Черчилля о том, что генералы всегда готовятся к прошлой войне, Цепкало высказался за необходимость в ближайшее несколько лет перехода к профессиональной армии. «Армия должна быть более компактная, профессиональная, технологичная», – отметил он и добавил, что, забирая в войска студента, тем самым деквалифицируем его.

Говоря о силовых структурах, политик главный упор делал на необходимости формирования реальной независимой судебной системы, автономности других правоохранительных органов. На его взгляд, большинство судебных заседаний надо показывать в прямом эфире – необходима прозрачность при принятии решений.

Задержанных по политическим мотивам людей, по его мнению, надо отпустить. Конституция гарантирует свободное выражение мнений. Должен быть произведен пересмотр судебных решений в отношении незаконно репрессированных граждан.

Цепкало также против того, чтобы держали в тюрьме за экономические прегрешения. Можно разрешать эти вопросы соответствующими санкциями.