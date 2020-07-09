8 июля в вечернем эфире в YouTube-канале в интернете координатор штаба претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала белорусов перестать бояться.

«Диктатура держится на вашем страхе», – заявила она, обращаясь к тем, кто боится последствий выражения своего мнения и безропотно способствует нарушению режимом гражданских прав. В крайнем случае она призвала людей увольняться и обещала финансовую помощь. Она вспомнила случай, когда за короткий срок уволившемуся фельдшеру из Лиды была собрана сумма, равная его нескольким годовым зарплатам.

Гражданская инициатива «Честные люди», целью которой является обеспечение права каждого человека на свободное участие в честных выборах, заявляет о готовности помочь всем, кто столкнулся с проблемами, связанными с выражением своего мнения.

На сайте платформы содержится информация о том, что любой, кто несправедливо пострадал и нуждается в поддержке, может обратиться за помощью.

«Мы не можем оставаться в стороне, когда люди оказываются в сложном положении только потому, что не смогли молчать или отказались нарушать закон. Пишите нам, рассказывайте о своих знакомых, которые потеряли работу из-за своего желания повлиять на то, чтобы выборы прошли максимально честно и прозрачно», – сообщается в телеграм-канале инициативы.

Уже есть примеры оказания юридической помощи людям, столкнувшимся с репрессиями. Платформа готова помочь оплатить часть расходов на адвокатов и финансово поддержать тех, кто из-за своей гражданской позиции остался без работы, без средств к существованию.