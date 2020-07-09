Министерство информации собирается навести порядок с распределением рекламных доходов в интернете, заявил глава ведомства Игорь Луцкий на встрече Александра Лукашенко с представителями госСМИ в четверг.

«В телевидении мы порядок с распределением рекламных доходов практически навели. А вот территория интернета требует наведения порядка. Это одна из задач, в том числе, и министерства информации», — цитирует Луцкого БелТА.

Министр отметил общемировую тенденцию ухода аудитории печатных СМИ в интернет и, как следствие, падение их тиражей и доходов. Одним из вариантов решения проблемы он назвал переход печатных СМИ вместе с аудиторией в интернет. «Цифровая трансформация — это мировой тренд», — сказал Луцкий.

«Кстати, рекламные бюджеты тоже дрейфуют в интернет. Но рекламный рынок здесь — это территория, которая пока недостаточно контролируется государством, как в части справедливого распределения рекламных доходов, так и в части удержания этих средств в стране», — констатировал глава Мининформа.

«Плохо, когда белорусские рекламодатели отдают деньги иностранцам, которые нам, белорусам, в нашем же медиапространстве рекламируют наши же товары и услуги», — считает Луцкий.