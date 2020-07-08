У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили коронавирус. Еще несколько дней назад он отрицал опасность инфекции и напоказ нарушал меры безопасности. Теперь журналисты хотят за это подать на него в суд.

О том, как COVID-диссидент стал пациентом, узнавала корреспондент «МИР 24».

В руках бразильского президента препарат, которым лечат малярию. Его эффективность в борьбе с коронавирусом не доказана. К риску Болсонару не привыкать. Когда большая часть мира сидела на карантине, бразильский лидер участвовал в шествиях и называл COVID-19 легким гриппом. А теперь у вируса пришла очередь бросить вызов диссиденту.

«Результат положительный. По моему лицу видно, что я в порядке и спокоен. Слава Богу. Спасибо всем, кто за меня молился. Для тех, кто хочет проходить тесты, вы правы. У нас нет проблем. В конце концов, есть свобода слова, мы защищаем ее и понимаем, что это опора демократии», – заявил Болсонару.

После этого заявления журналисты решили опереться на силу закона. Бразильская ассоциация прессы подает в суд на президента за то, что тот мог заразить всех, кто был на конференции. Болсонару стоял слишком близко, а напоследок и вовсе снял маску. Хотел убедить, что чувствует себя хорошо, хоть и болен. Носить маску и перчатки президента обязал Федеральный суд. Если нарушит, штраф около 400 долларов в день. Но позже суд отменил постановление.

Когда Бразилия была уже на четвертом месте в мире по количеству заболевших, а местные врачи не справлялись, Болсонару продолжал зажигать мангалы.

«Я совершаю преступление, устраивая вечеринку, собираюсь приготовить барбекю в субботу. Нас будет около 30 человек», – говорил он.

Сейчас Бразилия уже на втором месте в мировом антирейтинге. В стране зафиксировано больше миллиона шестисот тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались около 67 тысяч человек. Но высокие показатели не поменяли график деловых встреч Жаира Болсонару. Недавно он общался с послом США в Бразилии – праздновали День независимости Америки. Представители посольства сообщили в Twitter, что у посла не проявились симптомы COVID-19, но он все равно сдаст тест и будет «принимать все меры предосторожности». В общем, делать все то, что Болсонару раньше критиковал.

А все, что хотел – спасти экономику, поэтому призывал снимать ограничения и открывать салоны красоты и фитнес-залы, потому что это гигиена и здоровье. Теперь свое самочувствие президент поправляет лекарством от малярии в родных стенах. Все официальные мероприятия бразильского лидера отменили, как минимум на неделю.