Мир еще не достиг пика пандемии COVID-19, она распространяется со все большей скоростью, заявил на пресс-конференции в Женеве Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус. Он сообщил, что группа экспертов в конце недели отправится в Китай с целью выяснить, как новый коронавирус попал в человеческую среду.

Только за последние выходные COVID-19 в глобальном масштабе заразились 400 000 человек. К сегодняшнему дню число случаев заражения составило 11,8 млн, а 544 000 больных умерли.

«Число смертельных случаев, похоже, стабилизировалось, – сообщил д-р Тедрос, – но в реальности, при том, что в некоторых странах удалось существенно сократить смертность, в других она только растет». Он добавил, что сокращение уровня смертности наблюдается там, где приняли целенаправленные меры по защите наиболее уязвимых групп населения, например тех, кто живет в домах престарелых и интернатах.

Обращаясь к вопросу о происхождении COVID-19, глава ВОЗ сообщил, что в ближайшие выходные группа экспертов ВОЗ отправится в Китай для того, чтобы вместе с китайскими коллегами разработать научный план действий для последующей международной миссии под эгидой ВОЗ. Ее цель будет заключаться в том, чтобы выяснить, какое животное стало переносчиком COVID-19 и каким образом вирус перекочевал к человеку.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что COVID-19 заразился президент Бразилии Жаир Болсонару, д-р Тедрос и его коллеги, участвовавшие в брифинге, пожелали президенту скорейшего выздоровления. Д-р Майк Райан, директор отдела чрезвычайных ситуаций, добавил, что этот случай только еще раз подтверждает, что вирус не разбирает между «принцами» и «нищими», заразиться им может любой из нас.

На пресс-конференции прозвучали и вопросы, касающиеся передачи вируса от человека к человеку. Дело в том, что на днях более 200 ученых и экспертов в разных областях, включая инженеров и математиков, обратились к ВОЗ с открытым письмом, в котором просили Организацию признать, что COVID-19 передается по воздуху через мельчайшие частицы и внести соответствующие изменения в свои рекомендации. Участники пресс-конференции признали, что такие данные действительно появляются, и в ВОЗ к ним относятся со всей серьезностью. Там не исключают, что вирус может передаваться аэрозольным способом, но утверждать это наверняка нельзя, пока нет неопровержимых данных, свидетельствующих о такой вероятности.

Эксперты сообщили, что ВОЗ тесно сотрудничает с многими из авторов открытого письма и продолжит это сотрудничество, чтобы изучить данные о способах передачи вируса и о необходимых мерах предосторожности. В то же время эксперты повторили, что, опираясь на имеющиеся данные, в ВОЗ рекомендуют избегать закрытых помещений и скопления народа, обеспечивать необходимую вентиляцию воздуха, соблюдать физическую дистанцию, а там, где это невозможно, – носить маски.

«Мы ежедневно получаем новые научные данные, – сообщила д-р Сумия Свамината, отвечающая в ВОЗ за исследования. – Мы анализируем порядка 500 публикаций в день». Она объяснила, что любые данные должны пройти научную экспертизу и то, что называется «метаанализ», а в самой организации проводят еженедельный так называемый «живой обзор». Эксперты ВОЗ пообещали, что проведут тщательный анализ новой информации и к концу недели сообщат о его результатах.