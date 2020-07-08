Власти Минска отказали штабу Бабарико и ОГП в проведении встречи по поводу референдума

Власти Минска отказали в проведении встречи по поводу референдума. Заявку на проведение встречи подавала Объединенная гражданская партия, инициатором был штаб Виктора Бабарико.

Как стало известно TUT.BY, ответ от Мингорисполкома давал зампред Артем Цуран. В нем сказано, что заявка не соответствует ст. 9−1 Закона «О массовых мероприятиях». И не заключены договоры с «Зеленстроем» и ГУВД Мингорисполкома.

Лидер ОГП Николай Козлов утверждает, что договоры с «Зеленстроем», милицией и скорой были заключены.

— Оказалось, что некоторые из этих служб саботируют заключение договоров. Так, директор «Зеленстроя» Советского района, Галина Евгеньевна Банет, не подписала 2 июля уже подготовленный и даже зарегистрированный договор, на котором уже стояла печать! И это стало основанием для отказа в проведении митинга. Договоры со скорой помощью и милицией были заключены, — утверждает Козлов. — Суть происходящего ясна: чиновники поставили множество препятствий, чтобы лишить людей возможности быть услышанными. Чтобы провести массовое мероприятие, надо за это заплатить немалые деньги милиции, скорой помощи и городским службам, хотя все они существуют на деньги налогоплательщиков. Кроме этого, надо получить согласие нескольких государственных структур, которые ищут способы помешать, при этом не соблюдая даже те правила, которые сами же и установили.

Как сообщалось ранее, штаб Виктора Бабарико совместно с Объединенной гражданской партией направил заявку на проведение встречи по поводу референдума по возвращению Конституции 1994 года. Встречу хотели провести в одном из мест, разрешенных для проведения массовых мероприятий.