Белорусские власти требуют скорейшего открытия белорусско-российской границы. 7 июля эту тему на обсуждение вынес спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

«Необходимо как можно скорее, с безусловным соблюдением всех противоэпидемических мер, выходить на полноценное восстановление автомобильного, авиа- и железнодорожного сообщения, снятие всех ограничений в передвижении граждан двух государств через белорусско-российскую границу», — заявил Андрейченко и добавил, что граждане и экономики обеих стран нуждаются в этом.

«Необходимо выходить на проведение очередного заседания Совета Министров Союзного государства и на этой основе подготовить и провести заседание Высшего государственного совета», — сказал спикер, отметив, что союзные парламентарии выступают за восстановление очных контактов практически во всех сферах сотрудничества.