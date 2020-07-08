Самые высокие масштабы бедности – в Могилевской области. Рост бедности в прошлом году наблюдался на Витебщине и в Минске.

Уровень абсолютной бедности в Беларуси за 2019 год в среднем по стране снизился с 23,9% до 21,5%. Помимо снижения масштабов абсолютной бедности, произошло также и снижение ее глубины с 5,5% до 4,8%, констатируется в работе научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Олега Мазоля.

Как отметил экономист в своей работе, самые высокие масштабы бедности – в Могилевской области, где уровень абсолютной бедности составил 31,0%.

Кроме того, именно у населения Могилевской области наблюдается самая большая глубина абсолютной бедности – 6,9%.

Исследователь обращает внимание, что рост бедности наблюдался в столице (с 8,6% до 13,1%) и в Витебской области (с 25,0% до 27,0%).

Олег Мазоль называет причины негативной тенденции по росту бедности населения в Минске. По его мнению, во многом это обусловлено именно опережающим ростом цен и повышением стоимости жизни.

«Позитивной тенденцией 2019 года стало существенное снижение бедности в Минской и Гродненской областях – с 25,4% до 17,8% и c 23,1% до 17,0% населения, соответственно», – отмечается в работе.

Кто в группе риска?

Автор исследования обратил внимание, что на формирование рисков бедности в Беларуси влияют демографические факторы. Так, риск бедности увеличивается с увеличением числа детей в домохозяйстве.

Наиболее уязвимые группы – многодетные семьи с детьми и дети в возрасте до 18 лет. Также чаще городских оказываются в числе бедных сельские жители.

Бедность также предопределена трудовым статусом членов домохозяйства: работают ли взрослые члены домохозяйства, каково их положение на рынке труда и каковы характеристики локального рынка труда.

Как пояснил Олег Мазоль в своей работе, основной причиной бедности среди детей являются низкие доходы их родителей.

Для многодетных семей определяющими факторами в период текущего экономического кризиса становятся снижение оплаты труда и потенциальная потеря работы со стороны взрослого.

Для жителей сельской местности главными причинами бедности остаются ограниченные возможности трудоустройства и низкий уровень оплаты труда (в среднем на 20% меньше, чем в городе).

Что нужно сделать?

Олег Мазоль указывает, что государственная политика перераспределения пока не оказывает влияния на риск бедности в Беларуси.

«Система социальных выплат должна играть важную роль в сокращении бедности, однако в настоящее время в Беларуси она реализуется неэффективно, – подчеркнул эксперт BEROC.

Многие действительно нуждающиеся остаются без помощи государства, также идет снижение стимулов к работе.

В связи с этим, необходимо усилить целевую направленность социальных трансфертов по поддержке уровня потребления наиболее уязвимых групп населения: детей, многодетных семей и жителей сельской местности.

В BEROC рекомендуют также принять меры, направленные на поддержку спроса на рынке труда, в долгосрочной перспективе нужны меры, направленные на преодоление несоответствия спроса и предложения на рынке труда. Это означает стремление к увеличению инвестиций в человеческий капитал и образование вместо ориентации на масштабные и, как правило, неэффективные госинвестиции.