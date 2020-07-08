Цепкало показал, как ему строил дом турецко-белорусский бизнесмен Седат Игдеджи

Во время ответов на вопросы в прямом эфире в интернете 7 июля потенциальный кандидат в президенты продемонстрировал фото, иллюстрирующие качество работы подрядчика, который начинал строить ему дом.

Ранее турецко-белорусский бизнесмен Седат Игдеджи утверждал, что Валерий Цепкало не заплатил ему ни копейки за строительство его дома, и подал заявление в правоохранительные органы, обвинив его в коррупции при строительстве зданий в Парке высоких технологий, руководителем которого последний являлся.

Цепкало рассказал, что после произведенных строительных работ в его доме фирмой Седата Игдеджи, ему пришлось с ним судиться, проводилась техническая экспертиза. Бизнесмен, чтобы не платить по счетам, обанкротил фирму. Семья Цепкало за свои деньги 8 лет исправляла ошибки горе-строителей и достраивала дом.

«У меня это был единственный суд в моей жизни. Я столкнулся с абсолютно недобросовестным человеком», – прокомментировал ситуацию политик.

Он также рассказал, что узнал о том, что турок обманул не одного заказчика. Потерпевших, по его информации, более сотни. Он предложил всем им направить в его штаб имеющиеся материалы, чтобы свести их вместе и создать единый документ о делах Седата Игдеджи на русском и английском языках. Цепкало не исключил того, что обманутые бизнесменом найдутся и за пределами Беларуси.

Что касается заявлений о взятках, которые давал Игдеджи Цепкало, чтобы участвовать в строительстве Парка высоких технологий (ПВТ), то политик привел свои доводы о том, что это неправда. Не мог якобы разумный человек давать взятки в разы большие, чем его доля в строительстве. Кроме того, решения по этому вопросу принимал не он, строительство ПВТ контролировалось на уровне правительства и администрации президента.

Валерий Цепкало сообщил, что накануне передал документы в прокуратуру по поводу прозвучавших со стороны турка обвинений в его адрес.