«То, что происходит, не находится в зоне нашего понимания». В штабе Бабарико рассказали, как собираются вести кампанию дальше

На площадке Press Club Belarus 7 июля прошла онлайн-встреча журналистов региональных изданий с членами штаба претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарико. В числе участников был и корреспондент «Сильных Новостей». На вопросы отвечали координатор Мария Колесникова и юрист Максим Знак.

Напомним, Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий штаб, с 18 июня находятся в СИЗО КГБ. Обоих обвиняют в экономических преступлениях. Несмотря на это, штаб продолжает свою работу и не собирается, что называется, сдаваться. «Агитационную кампанию мы собираемся проводить таким образом. У нас есть около 30 доверенных лиц. Это люди со специальным статусом, они имеют право от лица кандидата ездить по стране, имеют право получать разрешения для встреч с избирателями», — рассказала Мария Колесникова. Также она сообщила, что в инициативной группе «нет одной медийной фигуры, которая может представлять штаб» и заметила, что «каждый гражданин Беларуси может агитировать за своего кандидата и помогать проведению агитационной кампании».

Понятно, что это при условии, что Виктора Бабарико зарегистрируют. А если откажут?

— У нас есть политический трек и есть юридический, — сказал Максим Знак. — Что касается юридических шагов, то они вполне понятны. Сперва необходимо понять, по какой причине будет отказ в регистрации, исследовать доказательства, которые будут приложены, если они будут, и, безусловно, обжаловать. Заявление подается в трехдневный срок и рассматривается в течение пяти дней. Что касается действий с проведением кампании, если решение об отказе в регистрации не отменят, то мы будем смотреть на тех, кого зарегистрируют кандидатом, и в зависимости от степени взаимодействий с их штабами будем принимать решение о продолжении участия в кампании.

На вопрос «Сильных Новостей», что будет делать штаб в случае регистрации кандидатом Виктора Бабарико, который находится в СИЗО и фактически изолирован от важной части кампании, юрист ответил:

— Если регистрируют, то мы с удовлетворением воспринимаем этот факт и приступаем к ведению агитации в той степени, с которой ее можно будет вести. Также примем усилия для изменения меры пресечения, чтобы кандидат имел реальную возможность осуществлять предвыборную кампанию. Действительно, особого статуса в рамках уголовного дела статус кандидата не дает, но сама по себе мера пресечения определяется исходя из целого комплекса: это и домашний арест, и поручительство, и подписка, и залог. Есть разные варианты, мы будем предлагать такие варианты, которые могут обеспечить все задачи, стоящие перед следственными органами, но при этом, чтобы не были ущемлены избирательные права кандидата и граждан Беларуси. То, что сейчас происходит, не находится в зоне нашего понимания. Это касается уголовного дела: есть ли доказательства, какие они, мы это знать и комментировать не можем. Но если ситуация не изменится, даже если кандидат будет находиться под стражей, все равно существуют способы ведения агитационной кампании как доверенными лицами кандидата, так и любым гражданином.

— Но ведь есть Избирательный кодекс, который гарантирует кандидатам в президенты равные права. О каких равных правах можно говорить, если кандидат в СИЗО?

— С этой точки зрения ситуация уникальная, конечно, мы будем использовать и эту аргументацию для изменения меры пресечения. Безусловно, мы будем настаивать, чтобы равные права были предоставлены. Это касается и доступа к прессе, штабу, доверенным лицам. Я как юрист понимаю, что если просто в лоб говорить: «Вы должны немедленно прекратить уголовное дело», не зная, в чем содержание этого дела, не видя доказательств, то это заранее обреченная на провал попытка. Поэтому мы будем действовать теми способами, которые, с нашей точки зрения, являются наиболее вероятными для достижения успеха и проведения агитации.

— И еще один момент. В случае регистрации каждому кандидату выдается удостоверение. Я правильно понимаю, что этот документ вручается лично главой ЦИК?

— Есть много моментов, что должен делать кандидат после регистрации. Даже предвыборная программа должна быть подписана лично кандидатом и передана для размещения в СМИ, удостоверение, право выступать по телевидению и радио… С каждым этим моментом мы, безусловно, будем обращаться, но все зависит от статуса в уголовном деле. Давайте, пока не будем забегать вперед. Сейчас у нас первая понятная задача — регистрация кандидата. Следующая задача — возможность обеспечения полноценного участия в избирательной кампании. Формы для этого есть, даже если заведено уголовное дело, и мы будем их использовать. Однако неполучение удостоверения кандидата, на мой взгляд, либо непредставление программы в случае, когда у лица есть уважительная причина не являться, что может произойти, не являются основанием для снятия с президентской гонки. Да, это неприятно, но это не угроза для кампании в целом.

— Весь пакет документов для регистрации Бабарико был собран и сдан. А сейчас идет процесс ожидания, что скажет ЦИК?

— Все документы были поданы в самом начале, как только появилась возможность. Все они были приняты ЦИК. Сейчас идет проверка, с результатами которой нам разрешат ознакомиться утром 13 июля, а 14 июля, видимо, узнаем результат.