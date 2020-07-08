Четыре месяца Верховный суд рассматривает уголовное дело в отношении 16 обвиняемых, среди которых экс-замглавы Совбеза Андрей Втюрин. Им предъявлены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки).

Прежде чем перейти к прениям сторон, адвокаты обвиняемых заявили несколько ходатайств. Они попросили приобщить к материалам дела положительные характеристики фигурантов, благодарности в их адрес и особое внимание уделили благотворительности, сообщает TUT.BY.

Например, в суде зачитали, что Владимира Казанцева, представителя компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», которого обвиняют в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов, благодарят реабилитационный центр, общество для глухих, ему выражают признательность за «заботу о детях-сиротах». 19 июня Казанцев перевел на счет Верховного суда 25 180 евро в качестве погашения ущерба.

Звучат даже конкретные цифры, которые ежегодно тратились на благотворительность. Совладелец и фактический руководитель «Солидекса» Сергей Покрышко, обвиняемый в даче взятки в 195 тысяч долларов, в 2016 году пожертвовал на добрые дела 9410 рублей, в 2017-м — 8250. Далее идет длинный список организаций, которые остались довольны поставкой оборудования «Солидекса»: Нацбанк, Верховный суд, Министерство финансов.

Сегодня на процессе была озвучена служебная характеристика экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина. По версии следствия, напомним, в качестве взяток он получил 192 тысячи долларов.

«Зарекомендовал себя как профессиональный и требовательный руководитель, обладает высокими организаторскими способностями, настойчивостью и целеустремленностью в достижении поставленных целей <…> По характеру выдержанный, корректен, доброжелателен, в коллективе пользуется авторитетом», — такую характеристику подписал Станислав Зась, уже бывший госсекретарь Совета безопасности.

Характеристику обвиняемому дала и служба безопасности президента, в ней говорится, что он «спокойный, уравновешенный, скромный». Помимо прочего на процессе оглашают заболевания Втюрина, а также документы из банка. В 2014 году он взял кредит на строительство дома — 660 миллионов рублей под 14%.

— Хочу отметить: дом я так и не построил, на участке находятся стройматериалы. Там коробка и крыша, ни окон, ни дверей нет. На строительство я использовал кредит Беларусбанка, займы и личные средства. Я очень долго строю дом, с 2015 года, денежных средств не хватало, — рассказывал во время допроса в суде Андрей Втюрин.

Прокуроры выступили с ходатайством наложить арест на имущество и деньги четырех обвиняемых, в том числе Втюрина. Генпрокуратура начала проверку, которая должна выяснить, как это все приобреталось, соответствуют ли расходы доходам.

Напомним, 10 марта Верховный суд начал рассматривать «дело Втюрина». Из 16 обвиняемых 12 — за решеткой, еще четверым избрана иная мера пресечения: домашний арест, залог, подписка о невыезде. Как прозвучало из обвинения в суде: взятки за поставку нужного оборудования передавались в Минске и в Вильнюсе. 16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки).

Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 192 тысячи долларов. А председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.

В суде обвиняемые и свидетели рассказывали не только о том, как за взятки покупалось оборудование, но и как выигрывались тендеры на техническое переоборудование тюрьмы № 8 в Жодино.