По прогнозам синоптиков, ближе к выходным в Беларуси станет немного теплее. Местами, в основном по югу республики, в пятницу и субботу воздух прогреется до +27..+32˚С.

По данным Белгидромета, в четверг, 9 июля, сохранится прохладная погода, которая определяется влажной воздушной массой с Балтийского моря. Прогнозируется переменная облачность, в некоторых районах возможны дожди, днем местами грозы. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью +6..+12˚С, днем воздух прогреется до +16..+22˚С.

В пятницу, 10 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные часы, а также утром возможен слабый туман. Ночью воздух прогреется до +7..+12˚С, по юго-западу до +15˚С. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +17..+23˚С, по югу страны – до +27˚С.

В субботу, 11 июля, будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в ночные часы местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки в +12..+19˚С. В дневные часы максимальная температура воздуха составит от +20˚С по северо-западу до +32˚С по юго-востоку Беларуси.