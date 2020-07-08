В случае регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты, его команда в рамках предвыборной агитации собирается объехать более 150 населенных пунктов Беларуси. В ее составе 30 человек, уполномоченных организовывать мероприятия по всей стране.

Платформа «Честные люди» запустила кампанию по мобилизации 100 тыс. наблюдателей с таким расчетом, чтобы на каждом избирательном участке их было по 10 и более, чтобы они могли выполнять свою миссию ежедневно с момента начала досрочного голосования.

Об этом сообщила Мария Колесникова, координатор предвыборного штаба претендента в кандидаты в президенты. Она также рассказала, что на волю пришли письма от Виктора Бабарико и его помощницы Елены Карагачевой.

По ее информации, оба заключенных здоровы и бодры духом. «Всем передавайте привет, и думаю, что важно помнить, что вместе — мы победим!» – процитировала она в традиционном вечернем эфире в YouTube-канале в интернете строки из послания Бабарико.

Судя по тому, что в нем не содержатся ответы на многочисленные письма, которые отправляют в тюрьму активисты штаба, арестованный политик получает их нерегулярно.