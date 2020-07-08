«И вообще творческий потенциал, я уверен, не ослабевает:) Всем передавайте привет, и думаю, что важно помнить, что вместе — мы победим! Или вместе — к лучшему!», – цитируют слова послания Виктора Бабарико из тюрьмы активисты его предвыборного штаба в своем телеграм-канале.

Они сообщают, что, наконец-то, получили от него письмо. В ответ они сообщают своему лидеру, что не отчаиваются и продолжают работать с надеждой на победу.

Они предлагают всем желающим, кто симпатизирует политику, отправить ему и его сыну Эдуарду, который также находится за решеткой, письмо со словами поддержки.

Претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня 2020 года Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси.