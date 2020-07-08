Известный певец был помещен в больницу, а его жена в настоящее время проходит лечение в домашних условиях.

Не смог избежать заражения COVID−19 исполнитель Дмитрий Колдун. 7 июля стало известно, что у артиста подтвердился коронавирус. WomanHit.ru узнал детали происходящего.

Как пояснили в пресс-службе Колдуна, утром он был госпитализирован в клинику в Минске. Накануне артист почувствовал недомогание, температура также оказалась повышенной. Но, как это часто бывает, он не придал этому значения. Колдун пытался лечиться домашними средствами, однако ему лучше не становилось.

«В Минске нет карантина, так что я мог где угодно подхватить этот вирус. При этом я старался избегать мест массового скопления людей и соблюдал меры предосторожности. Вчера я почувствовал легкий кашель и небольшую температуру, решил, что само пройдет, выпил простые жаропонижающие и таблетки от кашля. Однако это не помогло. Тогда я решил на всякий случай утром поехать с женой сдать тест. И тут у нас диагностировали COVID−19 у обоих», — рассказал Дмитрий Колдун WomanHit.ru.

Разумеется, исполнителю немедленно предложили госпитализацию, поскольку у певца есть характерные симптомы: температура и кашель. А вот его жену пока отправили домой на карантин, который она проведет под наблюдением врачей. У девушки заболевание проходит бессимптомно. Что интересно, остальным членам семьи тоже придется сдать анализы на коронавирус.

Сейчас Колдун чувствует себя удовлетворительно. Его положили в отдельную палату, где есть даже телевизор. Здесь он проходит необходимые обследования и пребывает в довольно позитивном настроении.