Парламентская ассамблея ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на президентские выборы в Беларусь. Об этом, вчера, 7 июля сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает БЕЛТА.

Андрей Савиных прокомментировал планы Палаты представителей пригласить своих зарубежных коллег наблюдать за выборами в Беларуси. Он проинформировал, что «вопрос в настоящий момент решается».

«Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но Парламентская ассамблея ОБСЕ уже сказала, что не сможет направить своих наблюдателей. Это связано с эпидемиологической ситуацией», — пояснил Андрей Савиных.

Депутат выразил надежду, что удастся «пригласить парламентариев из СНГ или на двусторонней основе».