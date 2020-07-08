Суд дополнительно наложил арест на деньги и золото четырех фигурантов «дела банкиров» Касперовича, Подгорного, Сиводедова и Втюрина, передает БЕЛТА.

В перечне имущества $20 тыс., облигации на $377 тыс. и 5 тыс. евро, которые были изъяты у Касперовича. Также $719 тыс., 7,5 тыс. евро и 10 слитков золота, каждый весом по 100 г, которые принадлежат Подгорному. В списке более 21 тыс. евро и $470 тыс. Сиводедова, а также изъятые у Втюрина в машине $148 тыс., найденные дома $30,8 тыс. и более 25 тыс. евро, обнаруженные в служебном кабинете $31 тыс. Арест на указанное имущество во время досудебного производства не налагался. «Ходатайствуем о наложении ареста на вышеуказанные денежные средства и имущество», — сказал гособвинитель.

Втюрин напомнил: он заявлял о том, что 25,6 тыс. евро и $30 тыс. были «взяты супругой по договору займа». «Прошу учесть это, эти деньги получены законным путем», — добавил он.