Житель Марьиной Горки пытался скрыть следы убийства с помощью бетонной стяжки

Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела об убийстве 31-летнего жителя Марьиной Горки, чье тело было обнаружено в реке Свислочи.

Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Преступление произошло 21 января в квартире у 33-летнего мужчины и его 36-летней сожительницы. Там компания из трех человек выпивала. «По данным следствия, во время застолья между мужчинами произошел конфликт на почве ревности, который перерос в драку. В результате хозяин избил гостя», — рассказала Татьяна Белоног.

Бил он руками, ногами и стеклянной бутылкой. «После этого пошел спать, оставив мужчину лежать на полу на кухне. Когда утром обнаружил его мертвым, решил скрыть следы преступления. Он обратился за помощью к 23-летнему знакомому, которому умышленно рассказал выдуманные обстоятельства убийства. Завернутое в пакеты и линолеум тело вывезли на машине и сбросили с моста в реку. Одежду и иные вещи сожгли. После этого обвиняемый в квартире на кухне вырвал половые доски, а на их месте залил стяжку, чтобы избавиться от следов крови на деревянном полу», — проинформировала Татьяна Белоног.

Были допрошены свидетели, проведены очные ставки, проверка показаний на месте. К материалам уголовного дела приобщены сведения о телефонных соединениях, результаты более 15 генетических и биологических экспертиз, проведенных ГКСЭ по изъятым вещественным доказательствам.

Действия жителя Марьиной Горки квалифицированы по ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). С момента задержания он находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

«Уголовное дело в отношении женщины и 23-летнего мужчины по факту их участия в совершении убийства прекращено за недоказанностью. Однако в отношении них выделены в отдельное производство материалы по факту укрывательства и недонесения о преступлении, которые направлены в органы внутренних дел для дополнительной проверки», — рассказала Татьяна Белоног.