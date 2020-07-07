Министерство внутренних дел Беларуси на своем сайте ответило на обращения граждан о разъяснении причин и правовых оснований задержания участников массовых мероприятий в ходе избирательной кампании, а также рекомендациях для обеспечения защиты от возможных противоправных действий.

В МВД отметили, что согласно статье 61 Избирательного кодекса инициативные группы по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси без получения каких-либо разрешений могут проводить массовые мероприятия только в форме пикетирования в местах, не запрещенных местными органами власти. В иных случаях порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других мероприятий определен законом от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».

В ведомстве подчеркнули, что граждане, участвующие в таких мероприятиях, обязаны неукоснительно соблюдать порядок их организации и проведения, установленные запреты и ограничения, а представители органов внутренних дел информируют участников «о недопустимости нарушений законодательства, ответственности за противоправные действия, а также возможности применения в отношении них физической силы и специальных средств».

«Лица, продолжающие нарушать данный порядок, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством. Незнание нормативных правовых актов и/или их отдельных предписаний не освобождает от ответственности и применения мер принуждения», — заявили в МВД.

При этом «исходя из специфики выполняемых задач, руководителем может быть принято решение о выполнении обязанностей сотрудниками в гражданской одежде, что не противоречит действующему законодательству». Кроме того, «сотрудник милиции вправе в установленном порядке применить физическую силу и специальные средства. Посягательство на сотрудников милиции в любых формах влечет пресечение таких действий средствами и способами, предусмотренными правовыми актами».

«При обращении к гражданину сотрудник органов внутренних дел должен представиться, сообщить свои звание и фамилию. Однако эти требования не распространяются на случаи возникшей необходимости незамедлительного пресечения правонарушений, задержания лиц, их совершивших, а также пытающихся скрыться», — рассказали в милицейском ведомстве.

Граждане, права и законные интересы которых были нарушены, вправе обжаловать действия милиционеров в вышестоящий государственный орган или вышестоящему должностному лицу, прокурору или в суд.