В Могилеве утонули мама и 8-летняя дочь. Ещё один ребенок в тяжелом состоянии.

В понедельник, 6 июля, две семьи с детьми отдыхали на берегу реки Днепр в городе Могилеве, сообщает Telegram-канал пресс-службы Следственного комитета.

Во время купания 8-летняя девочка стала тонуть. На помощь ребенку бросились ее 33-летняя мать и 9-летняя девочка из другой отдыхавшей семьи.

Находившиеся рядом рыбаки успели спасти только одного ребенка, девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Тела женщины и ее дочери извлекли из воды сотрудники МЧС и работники ОСВОД.