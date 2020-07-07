В Минске погиб трехлетний ребенок

В Минске трехлетний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. Ребенок погиб, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

«5 июля около 19.00 из окна комнаты на пятом этаже дома по улице Софьи Ковалевской выпал трехлетний мальчик. Ребенок был дома вместе с родственниками. Со слов бабушки, взрослые отлучились на кухню и оставили мальчика одного. Из-за жаркой погоды окно в комнате было открыто нараспашку», — рассказала Екатерина Гарлинская.

По предварительной версии, ребенок взобрался на подоконник по стоящей рядом кровати. А после оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна. «Прохожие незамедлительно обратились в экстренные службы. К сожалению, в больнице мальчик скончался», сообщили в СК.

По данному факту Московский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Особое внимание следователи уделяют установлению причин и условий, которые привели к гибели.