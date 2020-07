Множество туристов съезжаются в деревню Кастелуччо, которая расположена в коммуне Норча в Центральной Италии, чтобы посмотреть на красивое зрелище — цветущие луга. На полях видны синие, красные, желтые и белые полосы. Один из самых красивых в стране пейзажей создают маки, васильки, колокольчики, нарциссы, ромашки, горчица и чечевица. Цветение на этих полях называется Фьоритура.

Все поля в долине растут сами по себе, растения на них никто не высаживает. Первые цветы появляются в конце мая, а своего пика Фьоритура достигает в июле. Никто точно не знает, когда луга покроются синим, покраснеют или пожелтеют, отмечает сайт Beautiful Umbria.

Посмотреть на удивительные пейзажи приезжают тысячи туристов. Ежедневно они поднимаются на высоту 1,5 км над уровнем моря, чтобы запечатлеть виды. Природные дорожки позволяют им проходить, не нанося ущерб засеянным полям.

Every year thousands of tourists admire and photograph the flowering show in Castelluccio di Norcia, central Italy🇮🇹#CastelluccioDiNorcia

(📷 Taken by me 🙂) pic.twitter.com/muF9Uy0weD

— Rosalba Gattari (@gattariro) July 2, 2020