Минувшей ночью от последствий прохождения грозового фронта пострадали 4 населенных пункта в Кобринском и Малоритском районах.

Порывы ветра достигали 16 метров в секунду. По данным МЧС, повреждены кровли 10 жилых домов и 1 объекта соцкультбыта, упало 123 дерева. Упавшими деревьями повреждены 2 легковых автомобиля. Пострадавших нет, работа объектов жизнеобеспечения не нарушена.

По данным ГПО «Белэнерго», утром 7 июля без электроснабжения оставались 14 населенных пунктов, 4 сельскохозяйственных здания и 115 трансформаторных подстанций в Брестской области.