Сегодня Беларусь и другие европейские страны находятся примерно в одинаковом состоянии с точки зрения подготовки к внедрению связи пятого поколения, уверены в Минсвязи.

Сеть 5G может появиться в Беларуси к концу 2021 – началу 2022 года, об этом сообщил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи Дмитрий Корзун, передает Sputnik.

Сеть пятого поколения, как ожидается, даст много новых возможностей. Например, с 5G скорость к абоненту будет достигать 10 Гбит/с, а от него в сторону базовой станции – до 5 Гбит/с. Есть и много других положительных нюансов.

В Беларуси уже работают над изучением международного опыта во внедрении сети нового поколения.

«Сегодня Беларусь и другие европейские страны находятся примерно в одинаковом состоянии с точки зрения подготовки к внедрению связи пятого поколения. Что касается государств СНГ, то здесь мы даже опережаем партнеров», – высказался Корзун, его слова приводит «СБ«.

В республике, по словам представителя Минсвязи, уже формируют систему требований к потенциальному оператору, прорабатывают и те проблемы, которые нуждаются в дополнительном внимании – например, доступа к спектру.

«Для обобщения результатов и подготовки окончательного решения нужно время. У нас хороший темп, я надеюсь, что в конце этого года — начале следующего мы дойдем до практических решений», – добавил Корзун.

Представитель Минсвязи осторожно высказывается о возможных сроках появления в Беларуси сети 5G.

«Думаю, сеть появится не раньше конца 2021 года или начала 2022-го. Если брать, к примеру, Литву, Латвию, Польшу, то реально мощные коммерческие сети там следует ожидать не раньше 2022 года. Что касается наших соседей с юга и востока, то у них пока тоже нет практических решений по внедрению 5G», – рассказал он.

В первую очередь, полагает Корзун, нужно создать инфраструктуру для промышленности, ЖКХ, здравоохранения и других сфер. И уже потом новая услуга должна стать доступной для граждан.

«В любом случае мы движемся в этом направлении своевременно, понимаем сложности и работаем над их разрешением. Я уверен, что страна получит одну из лучших сетей пятого поколения в европейском регионе. Кстати, один крупный белорусский оператор сотовой связи недавно заявил, что у него из нескольких миллионов абонентов только у тысячи есть телефоны, имеющие возможность работать в сетях пятого поколения. То есть, кроме инфраструктуры, нужно менять и свои гаджеты», – отметил он.

Что такое 5G?

Сеть пятого поколения, как предполагается, предоставит больший доступ к широкополосной мобильной связи, заметно увеличит скорость интернета и предоставит возможность использования режимов device-to-device, а также позволит меньше расходовать заряд батарей в мобильных устройствах.

Предложенная в 2015-м, на сегодня сеть 5G уже тестировалась в ряде стран мира, принимали участие в тестах и мобильные операторы Беларуси.

В некоторых странах мира, в том числе в Германии, Великобритании и Италии, часть операторов уже запустили полноценную сеть 5G.

Широко расходятся в соцсетях теории заговоров о негативном влиянии 5G на здоровье – в Великобритании даже пытались сжигать вышки связи, которые якобы могли влиять на распространение коронавируса. Разумеется, на сегодня ни одно из исследований не подтверждает негативное влияние 5G на организм, а все опасения и мифы относятся лишь к сфере конспирологии.