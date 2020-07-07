В ЦИК при общении с представителями штаба Виктора Бабарико заявили, что экс-банкиру хватает достоверных подписей, чтобы продолжать гонку, и по этой причине не будет отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты, заявил во время стрима юрист штаба Бабарико Максим Знак, сообщает TUT.BY.

Такое заявление представители ЦИК сделали во время общения с Максимом Знаком, когда тот уточнял, как оспорить признание недействительными 200 тысяч подписей.

— И я так понимаю, что предполагается, что и обжаловать тогда в принципе невозможно то, что произошло с подписями, — сказал Знак.

Максим Знак отметил, что штаб до сих пор достоверно не знает, почему подписи были признаны недействительными, возможности ознакомиться с документами штабу не предоставили.

— Сказать, почему были забракованы подписи, мы не можем, этих документов нам не показали. В последние дни стали приходить ответы, которые граждане подавали относительно своих подписей, пришли ответы и мне как доверенному лицу Виктора Дмитриевича, и они примерно одинаковые: во-первых, получается так, что гражданин не имеет права знать, что произошло с подписью. Во-вторых, что касается поданных жалоб, то законом, как говорится в ответах, не предусмотрена процедура обжалования актов районных комиссий. То есть обжаловано ничего не может быть, надо пройти всю цепочку, и если ЦИК примет решение не регистрировать претендента, то претендент может подавать жалобы и понять, что произошло с подписями, — сказал Знак.

Юрист отметил, что не согласен с такой ситуацией и что граждане имеют право в том числе на получение информации в избирательном процессе. Максим Знак рассказал, что штаб Бабарико просмотрел отсканированные подписи, которые остались в штабе, и убедился, что при сборе подписей использовалась утвержденная методика: избиратель лично ставил дату и подпись и эти сведения вносились даже другой ручкой, не той, которой была сделана основная запись.

— И даже при визуальном просмотре этих листов видно, что очень сильно отличается почерк, цвет пасты — правила соблюдались. На прошлой неделе мы начали обзванивать районные комиссии и просили дать информацию о том, что было на заседании, какой процент подписей не прошел, прошел ли в этой комиссии наш кандидат. И столкнулись с интересными ответами: члены комиссии говорили, что не помнят, что было на заседании, ждите, пока на сайте будет опубликована информация. Но на сайтах районных комиссий информация не появилась до сих пор, она есть на сайте областных, — сказал Знак.

В штабе замечают: скорее всего, наибольшее количество подписей было забраковано после заключения эксперта-графолога.

— Как мы видели объяснение в СМИ, якобы подпись и дата ставились разными людьми. Но у нас есть вопросы, которые мы описали в жалобе ЦИК. Например, в Партизанском районе Минска через две отдельные экспертизы были проверены 3223 подписи, из которых 901 была признана недостоверной. Я как юрист, который участвовал в процессах, когда назначались почерковедческие экспертизы, примерно представляю, что значит проверить 3223 подписи и даты. Это достаточно трудная задача. Из общей суммы сданных подписей надо было проверить 73−128 тысяч подписей, это очень большой объем фактических данных. И чтобы проводить почерковедческую экспертизу, надо иметь время и достаточное количество образцов, — заявил Знак.

Штаб Виктора Бабарико ждет возможности ознакомиться с документами и готов приехать для этого в любую комиссию в любой момент, но пока такого приглашения не поступало. Известно лишь, что 13 июля у адвокатов, имеющих доверенность Виктора Бабарико, будет возможность ознакомиться с материалами проверки по тем документам, которые подавались для регистрации претендента в качестве кандидата в президенты.

Напомним, 30 июня ЦИК Беларуси опубликовала окончательные сведения о проверенных подписях, собранных за выдвижение кандидатов в президенты. После проверок подписных листов комиссиями из 367 179 сданных подписей у Виктора Бабарико действительными признали 165 744 подписи.

Штаб Бабарико заявил, что он не согласен с решением комиссий, хочет знать, что случилось с остальными 200 тысячами подписей, и подал жалобы в районные избирательные комиссии по всей стране.