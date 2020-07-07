МАРТ принято постановление № 45 от 23 июня 2020 года, в соответствии с которым из сферы ценового регулирования исключается ряд товаров.

В частности, это кофе, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, мыло твердое туалетное и хозяйственное, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники (детские и взрослые), туалетная бумага.

Как поясняют в МАРТ, решение было принято в условиях отсутствия повышенного спроса и наличия широкого ассортимента товаров, так как в период ценового регулирования ситуация на потребительском рынке республики стабилизировалась.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.