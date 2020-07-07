Первыми новинку испытают строители метро, работающие в холодных условиях подземелья. Позже разработчики обещают расширить линейку униформы.

Мода – не их профиль. В Научно-практическом центре по материаловедению изучают атомы и молекулы. А за одежду ученые взялись лишь с целью испытать нагревательные элементы, произведенные ими из графеноподобного вещества. Графен по электро- и теплопроводности превосходит медь в десятки раз, а его прочность в сотни раз больше, чем у стальной проволоки. Получают вещество путем химического расщепления графита на тонкие пластинки.

Владимир Новиков, заведующий лабораторией физико-химических технологий НПЦ НАН Беларуси по материаловедению: «И у нас разработан один из таких методов… Вот это вот тоненький порошок, который состоит из тоненьких пластин толщиной в несколько атомных слоев. И как только мы добавляем эту добавку в лак, краски, бетон, он становится проводящим. Раз проводящим, то если мы пропустим ток, он будет греться. Закатываем ткань, получается гибкий элемент, который можно приклеить при помощи липучек на любую одежду: хоть на свадебный костюм, хоть на спецовку, – и она будет подогреваться от обычного power-банка, от любой батареи. Можно поставить терморегулятор, программу закачать в смартфон и таким образом поддерживать себе комфортные условия работы».

Легкие куртки с подкладкой из наноматериала можно надеть под специальное обмундирование строителям, шахтерам, нефтяникам, военным. Можно утеплить перчатки или обувь. Кроме того, нагревательные элементы подойдут для укладки теплых полов и обогрева помещений. Белорусской технологией уже заинтересовались канадцы.