Саннадзор выявил в торговой сети Гомельской области небезопасные продукты и посуду, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В июне специалисты госсаннадзора зарегистрировали пять случаев продажи недоброкачественного импорта. Не соответствовали установленным требованиям безопасности рыбные консервы «Тунец натуральный» (изготовитель ООО «БАЛТ-ОСТ», г.Рязань, Россия). «Цвет продукта был несвойственным для вареного мяса рыбы данного вида, на поверхности — значительные черные и рыжие пятна. Были нарекания и по вкусу: имелся посторонний привкус, не свойственный пищевым продуктам», — уточнили в санслужбе.

Не соответствовал требованиям безопасности по микробиологическому показателю черный молотый перец торговой марки «Приправка», расфасованный по 20 г (изготовитель — частное предприятие «Парфюм», г.Харьков, Украина). Место происхождения продукта — Вьетнам. В частности, в острой приправе многократно было превышено содержание плесени.

Чай китайский зеленый байховый мелкий с ароматом саусепа SOURSOP (изготовитель АО «Мономах», Украина) был снят с продажи по этой же причине.

Под запретом оказалась и форма для выпечки 24 см торговой марки Euroshop китайского производства. Востребованные у хозяек изделия из коррозионностойкой стали не имели ограничений по сроку годности, однако значительно превышали норматив по миграции железа в пятипроцентный раствор поваренной соли. По этому же показателю не соответствовали требованиям безопасности столовые вилки из нержавеющей стали китайского изготовителя.

Товары сняты с реализации.