На ее сайте размещена информация о том, что люди, поддавшиеся на «анонимные призывы» в интернете и телеграм-каналах, могут быть подвержены репрессиям.

Прокуроры разъясняют свою позицию по поводу якобы появившихся сообщений о проведении «пробной общенациональной забастовки» 3 августа 2020 года на 2,5 часа в поддержку требований об «освобождении так называемых политических заключенных, а также обеспечении справедливости избирательного процесса».

Белорусы, согласно их разъяснениям, по закону имеют право на забастовку в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав. Для выражения мнения по вопросам жизни государства и общества есть другие методы: митинги, шествия, пикеты.

Генеральная прокуратура категорично негативно оценивает действия «анонимных провокаторов», которые утверждают, что отсутствие на рабочих местах до 3 часов согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь не является прогулом.

Она предостерегает потенциальных забастовщиков о возможных конфликтах с органами правопорядка, нанимателями, а также о судебных разбирательствах, в которых, судя по опубликованному заявлению, прокуроры будут не на их стороне.