Власти Туркменистана разрешили приехать в страну миссии Всемирной организации здравоохранения, пишет Bloomberg. Эксперты хотят разобраться в том, какая на самом деле ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране.

В миссию входят официальные лица из немецкого Института Роберта Коха, рассказал в твиттере Ханс Клюге, региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

@WHO_Europe #COVID expert team right now on its way to Turkmenistan. Thanks to Robert Koch Institute, our #GOARN partners from Germany 🇩🇪 for joining us and for the special efforts done by 🇹🇲 to bring us there. #UnitedActionForBetterHealth pic.twitter.com/QcLrouFHnz

— Hans Kluge (@hans_kluge) July 6, 2020