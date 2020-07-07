Власти Туркменистана разрешили приехать в страну миссии Всемирной организации здравоохранения, пишет Bloomberg. Эксперты хотят разобраться в том, какая на самом деле ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране.

В миссию входят официальные лица из немецкого Института Роберта Коха, рассказал в твиттере Ханс Клюге, региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

@WHO_Europe #COVID expert team right now on its way to Turkmenistan. Thanks to Robert Koch Institute, our #GOARN partners from Germany 🇩🇪 for joining us and for the special efforts done by 🇹🇲 to bring us there. #UnitedActionForBetterHealth pic.twitter.com/QcLrouFHnz — Hans Kluge (@hans_kluge) July 6, 2020

В конце марта стало известно, что правительство Туркменистана запретило государственным СМИ использовать слово «коронавирус». Одновременно его убрали из брошюры Минздрава, которую распространяют по больницам и учебным заведениям.

Глава RSF Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье заявила, что эта мера ставит под угрозу здоровье и жизнь находящихся в Туркменистане людей. «Такое отрицание информации не только угрожает туркменским гражданам, подвергающимся наибольшему риску, но также усиливает авторитаризм, навязанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Мы настоятельно призываем международное сообщество отреагировать и привлечь его к ответственности за систематические нарушения прав человека», — сказала Кавелье.

13 марта Бердымухамедов отдал распоряжение о фумигации общественных мест дымом гармалы. Им же глава Туркменистана посоветовал жителям страны защищаться от вируса.

По официальным данным, в Туркмении нет ни одного случая коронавирусной инфекции.