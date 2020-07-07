В Минске на улице Горецкого прорвало трубы с горячей водой.

Выяснилось, что авария произошла на пустыре на нечетной стороне улицы. Сейчас работники филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» откачивают горячую воду из канализационного люка прямо на дорогу, сообщает агентство «Минск-Новости«.

По словам специалистов, повреждение случилось на транзитной магистрали, к которой не подключены потребители. Тем не менее горячая вода в некоторых соседних зданиях уже превратилась в летнюю.

— Да, у нас из крана идет чуть теплая вода, — сообщили в детском саду № 523, который находится на ул. Рафиева, 9.

— В течение 1–2 часов температура воды будет восстановлена до санитарных норм, — пообещали специалисты.

Фото Ирины Малиновской