Журналист Сергей Багров вышел на свободу после 15 суток ареста

Встречать Сергея Багрова в Барановичи приехали его родные и коллеги из редакции “Ганцавіцкага часу”.

Сергей поблагодарил всех, кто писал ему в изолятор письма со словами поддержки. А это кроме родных и коллег были даже незнакомые люди.

“После суда, когда уже дали 15 суток, шел к милицейской машине, ганцевичские милиционеры сами в шоке были – мол, много дали…”, – говорит Сергей Багров.

Кстати, после выхода из изолятора, оказалось, что фотокамера Сергея Багрова “любезно” очищена от фото задержаний и вообще всего, что было на флэшке:

20 июня в Ганцевичах на площади собрались люди, которые выстроились в цепочку вдоль стоянки. Через полтора часа к ним приехали милиционеры и попросили разойтись. Когда люди отказались покидать площадь, были задержаны десяток человек, в числе которых и два журналиста “Ганцавіцкага часу”, которые вели трансляцию с места событий.

Всем задержанным суды дали штрафы, а журналист Сергей Багров получил 15 суток ареста.