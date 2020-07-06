Ситуация на белорусском рынке труда управляемая, люди сохранили рабочие места, хоть вынужденная неполная занятость увеличилась в 4 раза.

Об этом в интервью телеканалу СТВ заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.

«Изменения пошли уже в апреле и мае, мы это очень хорошо видели, просматривалась эта проблема. И если посмотреть пять месяцев, то за пять месяцев заняты в экономике 99,8%, то есть на 0,2% количество занятых снизилось», — сообщила Костевич.

Она отметила, что наниматели, крупный и средний бизнес, обошелся без массовых увольнений и вообще не увольнял людей по необоснованным причинам. «Мы промониторили 288 организаций среднего и крупного бизнеса, мы увидели: по соглашению сторон — это 70% от уволенных. Есть нарушения, но это не массовые нарушения, это единичные случаи нарушения норм Трудового кодекса, несоблюдения со стороны нанимателя».