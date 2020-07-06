5 июля, около 21:10 в Волковыске сотрудники ГАИ подали знак об остановке водителю «Рено Меган Сценик». Тот проигнорировал требования инспекторов и увеличил скорость. Началось преследование, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники пытались остановить водителя при помощи маячков синего и красного цвета, а также громкоговорящего устройства. К преследованию подключился экипаж Департамента охраны. В какой-то момент преследуемый автомобиль остановился. Один из сотрудников попытался вынуть ключи из замка зажигания, но водитель внезапно тронулся с места. Милиционер оказался на капоте. Для остановки авто сотрудники Департамента охраны произвели несколько выстрелов по колесам.

За рулем находился 26-летний водитель с видимыми признаками алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан.

В результате применения оружия никто не пострадал.