Россия продолжает нарушать свои обязательства как государства, оккупирующего Крым. Таков вывод доклада Генерального секретаря ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь, Украина». Его представила в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Этот промежуточный доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года. Глава ООН готовит такие отчеты по поручению Генеральной Ассамблеи, опираясь на информацию, которую собирают сотрудники Управления ООН по правам человека в Украине.

В докладе сообщается, что в Крыму продолжаются нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов, которые в том числе прибегают к пыткам. Верховный комиссар отметила, что ни одна из официальных жалоб пострадавших, содержащих информацию, заслуживающую доверия, не привела к наказанию виновных. По ее словам, условия в местах заключения в Крыму настолько неудовлетворительны, что помещение туда арестованных можно рассматривать, как «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение или наказание».

Мишель Бачелет также беспокоит криминализация свободного выражения мнений в социальных сетях. Журналисты и медиа-сотрудники постоянно терпят вмешательство в свою профессиональную деятельность. «Ряд групп гражданского общества столкнулись с препятствиями при организации конференций, публичных дискуссий и других мероприятий, – сообщила Верховный комиссар. – В наше Управление поступила информация о том, что сотрудники правоохранительных органов угрожают и оказывают давление на владельцев помещений, где были запланированы встречи представителей крымских татар».

Кроме того, в докладе содержится несколько примеров, свидетельствующих о том, что в нарушение международного гуманитарного права Российская Федерация не выполняет своих обязательств, связанных с ее статусом государства, оккупирующего Крым.

«Переправка задержанных с оккупированной территории на территорию оккупирующего государства нарушает запрет на насильственное перемещение, как отдельных лиц, так и целых групп, и на депортацию людей, находящихся под защитой», – напомнила Бачелет.

Согласно докладу, в нарушение международного гуманитарного права Россия вот уже в десятый раз провела воинский призыв в Крыму, а также, вопреки обязанности уважать уголовное законодательство оккупированной территории, применяет собственный уголовный кодекс.

Как подчеркивают авторы доклада, правительство Украины также должно выполнять свои обязательства по защите прав крымчан. Они вновь выразили обеспокоенность тем, что бывшие жители Крыма в попытках получить банковские услуги, зарегистрировать смерть или рождение, сталкиваются с препятствиями и дискриминацией.

Главная правозащитница ООН заверила, что Управление по правам человека будет и дальше внимательно отслеживать ситуацию с правами человека в Крыму, а его сотрудники «готовы взаимодействовать как с Российской Федерацией как оккупирующей державой, так и с Украиной, с целью укрепить защиту прав человека на полуострове и по всей стране».