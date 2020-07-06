У нескольких футболистов «Городеи» обнаружен коронавирус. Как сообщает «Прессбол», полузащитник Станислав Сазанович находится на искусственной вентиляции легких.

Накануне 16-го тура ситуацию с самочувствием футболистов в брестском «Динамо» прокомментировал генеральный директор футбольного клуба Сергей Воробьев: «Да, действительно, в команде есть заболевшие. Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет. Поэтому делать какие-либо выводы рано. Атмосфера в команде здоровая и позитивная. Мы строго соблюдаем все рекомендации Минздрава».

По информации новостного портала by.tribuna.com, в брестском клубе уже полтора десятка зараженных COVID-19. Среди них – 10 футболистов: Витус, Гордейчук, Игнатович, Кривец, Лаптев, Милевский, Нойок, Садовский, Хачериди, Юзепчук.