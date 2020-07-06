Накануне претендент в кандидаты в президенты отвечал на вопросы в прямом эфире в интернете.

На фоне экономических и общественных тем самый главный вопрос участников трансляции касался того, как он собирается действовать после того, как территориальные избирательные комиссии забраковали больше половины собранных за его выдвижение подписей. Оставшихся не забракованных не хватает для его регистрации кандидатом в президенты.

Валерий Цепкало заявил, что не собирается отступать, его шаги в президентской кампании будут зависеть от того, какое решение примет Центризбирком.

Его штаб требует, чтобы избирательные комиссии предоставили акты выбраковки подписей. Потому что, по мнению политика, здесь есть состав уголовного деяния. Либо активист инициативной группы такое сделал, после чего его недо называть провокатором, либо члены территориальных избирательных комиссий совершили преступление против народа.

Он отметил, что инициативные группы его и Бабарико собрали порядка 90 тыс. подписей во Фрунзенском районе Минска. Что сделала, по его словам, территориальная комиссия или власть? Она просто плюнула в лицо людям, которые стояли в очередях, которые очень много времени потратили, чтобы поставить подпись за выдвиженца, действительно проявив свою гражданскую активность. «Наши подписи фактически были украдены и переданы другим кандидатам, которых пикеты мы там не видели», – возмутился Цепкало.

«Мы находимся в правовом процессе, пытаемся получить все юридические данные в отношении того, кто занимается манипуляцией. Будем передавать это в суд», – сказал Цепкало. Если понадобится, он пообещал апеллировать к Верховному суду, Международному суду по правам человека.

Потенциальный кандидат в президенты отметил, что власть боится своего народа. То, что его пытаются сейчас снять с предвыборной кампании, это является боязнью открытой и честной политической борьбы. Власть, по его мнению, хочет основных наиболее рейтинговых конкурентов снять с президентской кампании.

«Мне кажется, что для Лукашенко сейчас единственный способ сохранить лицо, показать, что он не боится, играет честно, – зарегистрировать всех без исключения, и меня и Бабарико», – заявил он.

Он прокомментировал ситуацию, когда кого-то все же снимут с президентской гонки. Если только его, тогда он будет призывать поддерживающих его избирателей отдавать голоса в первую очередь за Виктора Бабарика, а также за Светлану Тихановскую.

Если под каким-то предлогом откажут в регистрации и им, то он надеется, что Сергей Черечень и Андрей Дмитриев могли бы как порядочные люди совершить мужской поступок и сняться с выборов. Цепкало не исключает варианта снятия с выборов по собственной инициативе и Анна Канопацкой. В этом случае выборы не состоятся.

Не исключил Цепкало, что даже если Канопацкая останется в списке кандидатов, выборы могут не состояться из-за низкой явки избирателей.

В любом случае он надеется, что новый избирательный цикл при таких раскладах пройдет без действующего президента. «Это будет абсолютно новый электоральный цикл, где появятся новые фигуры. Ну и ради Бога, потому что на самом деле главную задачу мы сегодня видим в том, чтобы произошла сменяемость власти, чтобы Беларусь начала наконец-то двигаться демократическим путем. В случае ухода Лукашенко, мне кажется, что для Беларуси будет открываться огромное окно демократических возможностей», – резюмировал он.