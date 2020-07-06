"Шахтер" нагоняет БАТЭ

Продолжается чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 16-го тура.
Голы: 1:0 — Слюсар, 5; 2:0 — Слюсар (п), 12; 2:1 — Семёнов, 21; 3:1 — Г.Шевченко, 75.
«Смолевичи» — «Динамо-Брест» 3:3
Голы: 0:1 — Жевнеров (аг), 3; 0:2 — Павловец, 42; 1:2 — Вакулич, 48; 2:2 — Мухамедов (п), 56; 3:2 — Бутаревич, 79; 3:3 — Гордейчук (п), 81.
БАТЭ (Борисов) — РЦОР БГУ (Минск) 0:1
Голы: 0:1 — Умаров, 23.
Голы: 0:1 — Николаеску, 33; 1:1 — Сайчич, 38; 1:2 — Сантос, 58; 2:2 — Архипов, 87.
«Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) 1:0
Голы: 1:0 — Марушич, 90.
«Минск» — «Белшина» (Бобруйск) 2:2
Голы: 1:0 — Ал.Васильев (п), 18; 1:1 — Нечаев, 32; 2:1 — Грибовский, 56; 2:2 — Нивалдо, 89.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) 1:4
Голы: 0:1 — Иванович, 12; 0:2 — Лисакович, 57; 1:2 — Премудров, 77; 1:3 — Лисакович, 83; 1:4 — Подстрелов, 85.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|Шахтер
|16
|8
|6
|2
|25-8
|30
|2
|БАТЭ
|16
|9
|3
|4
|29-17
|30
|3
|Неман
|15
|9
|2
|4
|22-13
|29
|4
|РЦОР БГУ
|16
|9
|2
|5
|23-15
|29
|5
|Динамо-Брест
|16
|8
|2
|6
|31-20
|26
|6
|Торпедо-БелАЗ
|16
|7
|5
|4
|20-18
|26
|7
|Динамо-Минск
|16
|7
|2
|7
|20-13
|23
|8
|Ислочь
|16
|7
|2
|7
|18-20
|23
|9
|Витебск
|16
|5
|7
|4
|17-18
|22
|10
|Рух
|16
|5
|7
|4
|15-13
|22
|11
|Славия-Мозырь
|16
|6
|3
|7
|20-28
|21
|12
|Слуцк
|16
|5
|3
|8
|19-26
|18
|13
|Городея
|16
|4
|4
|8
|14-24
|16
|14
|Минск
|14
|4
|3
|7
|17-27
|15
|15
|Смолевичи
|15
|2
|5
|8
|17-25
|11
|16
|Белшина
|16
|1
|4
|11
|12-34
|7