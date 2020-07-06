Юрий Кендыш – игрок солигорского "Шахтера". Фото https://www.pressball.by

Продолжается чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 16-го тура.

«Славия-Мозырь» — «Слуцк» 3:1

Голы: 1:0 — Слюсар, 5; 2:0 — Слюсар (п), 12; 2:1 — Семёнов, 21; 3:1 — Г.Шевченко, 75.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Смолевичи» — «Динамо-Брест» 3:3

Голы: 0:1 — Жевнеров (аг), 3; 0:2 — Павловец, 42; 1:2 — Вакулич, 48; 2:2 — Мухамедов (п), 56; 3:2 — Бутаревич, 79; 3:3 — Гордейчук (п), 81.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

БАТЭ (Борисов) — РЦОР БГУ (Минск) 0:1

Голы: 0:1 — Умаров, 23.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Городея» — «Витебск» 2:2

Голы: 0:1 — Николаеску, 33; 1:1 — Сайчич, 38; 1:2 — Сантос, 58; 2:2 — Архипов, 87.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) 1:0

Голы: 1:0 — Марушич, 90.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Минск» — «Белшина» (Бобруйск) 2:2

Голы: 1:0 — Ал.Васильев (п), 18; 1:1 — Нечаев, 32; 2:1 — Грибовский, 56; 2:2 — Нивалдо, 89.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ) 

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Шахтер» (Солигорск) 1:4

Голы: 0:1 — Иванович, 12; 0:2 — Лисакович, 57; 1:2 — Премудров, 77; 1:3 — Лисакович, 83; 1:4 — Подстрелов, 85.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Шахтер" нагоняет БАТЭ

1 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Шахтер 16 8 6 2 25-8 30
2 "Шахтер" нагоняет БАТЭ БАТЭ 16 9 3 4 29-17 30
3 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Неман 15 9 2 4 22-13 29
4 "Шахтер" нагоняет БАТЭ РЦОР БГУ 16 9 2 5 23-15 29
5 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Динамо-Брест 16 8 2 6 31-20 26
6 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Торпедо-БелАЗ 16 7 5 4 20-18 26
7 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Динамо-Минск 16 7 2 7 20-13 23
8 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Ислочь 16 7 2 7 18-20 23
9 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Витебск 16 5 7 4 17-18 22
10 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Рух 16 5 7 4 15-13 22
11 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Славия-Мозырь 16 6 3 7 20-28 21
12 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Слуцк 16 5 3 8 19-26 18
13 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Городея 16 4 4 8 14-24 16
14 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Минск 14 4 3 7 17-27 15
15 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Смолевичи 15 2 5 8 17-25 11
16 "Шахтер" нагоняет БАТЭ Белшина 16 1 4 11 12-34 7

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